«Грамотно разводят». Марков раскрыл истинную цель «пиара» Турции с нефтяной пробкой

Недавнее решение Турции ужесточить проход нефтяных танкеров через проливы Босфор и Дарданеллы — это хороший пиар перед лицом США. Об этом в Telegram-канале пишет известный политолог Сергей Марков.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что очередь из грузовых судов, ожидающих перевозки нефти через Босфор и Дарданеллы, начала уменьшаться. По словам собеседника издания, 10 декабря прохода через турецкие проливы ожидали 27 танкеров, а через день их количество снизилось до 19.
Затор образовался из-за требования Анкары к страховым компаниям предоставлять письма, подтверждающие страхование кораблей. 5 декабря The Financial Times сообщила, что у берегов Турции сформировалась пробка из танкеров, один из которых перевозил российскую нефть, а остальные — казахстанскую.
«Зато Турция показала всему миру, что она может ах как страшно клацать клыками. Еще нигде ничего после введения лимита цен. А вот Турция уже устроила маленький кризис. Хороший пиар перед лицом США. А теперь показав свою жесткость, Турция опять начнет больше всех торговать с Россией. Грамотно разводят», — отреагировал Марков.
Ранее политолог Николай Стариков высказал мнение, что после введения «потолка цен» на российскую нефть страны Запада начнут создавать для себя комфортную экономическую среду. Подробнее — в нашей статье.