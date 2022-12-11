«Грамотно разводят». Марков раскрыл истинную цель «пиара» Турции с нефтяной пробкой

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что очередь из грузовых судов, ожидающих перевозки нефти через Босфор и Дарданеллы, начала уменьшаться. По словам собеседника издания, 10 декабря прохода через турецкие проливы ожидали 27 танкеров, а через день их количество снизилось до 19.