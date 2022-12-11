Пригожин назвал вандализмом и издевательством отказ властей Петербурга в захоронении бойца ЧВК «Вагнер» на Аллее Славы

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал скандал, развивающийся из-за проблем с захоронением одного из бойцов ЧВК «Вагнер» на Аллее Славы Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге. Местные власти отказались выдать соответствующее разрешение.
Бизнесмен заявил, что считает происходящее вандализмом и издевательством над памятью. Он подтвердил готовность биться за права каждого бойца и подчеркнул, что внутри организации не существует различий между бывшими заключенными, сотрудниками полиции или кем-либо еще.
«Мы добьемся того, чтобы он был захоронен на Аллее Героев, а после этого разберемся, кто прав, кто виноват. И будем выдергивать за уши каждого гаденыша и привлекать его к ответу. Чтобы он заглянул в глаза этого погибшего бойца, который со своими боевыми товарищами исполняет контракт с Родиной до конца, живыми или мертвыми», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Бизнесмен ранее публично ответил всем, кто выступает с критикой в адрес «вагнеровцев». Он заявил, что недовольным частной военной компанией не стоит отсиживаться в тылу, а лучше пробовать свои силы на передовой.