Стариков описал действия Запада после введения потолка цен на российскую нефть

В конце ноября Еврокомиссия предложила установить предел цен на голубое топливо на уровне 275 евро за мегаватт-час (около 3 тыс. долларов за тысячу кубометров по текущему курсу). При этом Чехия предлагала снизить этот показатель до 220 евро, но группа из 12 стран заявила, что эти цифры неприемлемы и должны быть значительно снижены.