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Стариков описал действия Запада после введения потолка цен на российскую нефть

Россия и мир
Стариков описал действия Запада после введения потолка цен на российскую нефть

После введения «потолка цен» на российскую нефть страны Запада начнут создавать для себя комфортную экономическую среду, регулируя и опуская цены на энергоресурсы. Такое мнение в Telegram-канале высказал политолог Николай Стариков.

«Именно поэтому против “потолка цен” выступают арабские страны. Следом после регулирования цен на ресурсы, начнется регулирование цен на конечные товары. Поэтому против и Китай. А для тех, кто еще сомневается, свежая информация из Европы», — написал эксперт.

Стариков обратил внимание на сообщение агентства Bloomberg о том, что 12 стран — членов ЕС призвали снизить потолок цен на импортный природный газ. Как пишет издание со ссылкой на источники в дипломатических кругах, такой шаг поддержали Бельгия, Греция, Италия, Польша, Болгария, Румыния, Латвия, Литва, Словакия, Словения и Хорватия.

Стариков описал действия Запада после введения потолка цен на российскую нефть

Соответствующее предложение поступило министрам энергетики ЕС за несколько дней до экстренной встречи, которая должна пройти 13 декабря. По данным источников, у коалиции стран достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены.

В конце ноября Еврокомиссия предложила установить предел цен на голубое топливо на уровне 275 евро за мегаватт-час (около 3 тыс. долларов за тысячу кубометров по текущему курсу). При этом Чехия предлагала снизить этот показатель до 220 евро, но группа из 12 стран заявила, что эти цифры неприемлемы и должны быть значительно снижены.

В ответ на действия ЕС президент России Владимир Путин пригрозил перекрыть нефть и газ для стран, которые будут принимать политические решения, противоречащие контрактным обязательствам. Также он привел фразу из русской сказки: «Мерзни, мерзни, волчий хвост».

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