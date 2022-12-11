Стариков описал действия Запада после введения потолка цен на российскую нефть

После введения «потолка цен» на российскую нефть страны Запада начнут создавать для себя комфортную экономическую среду, регулируя и опуская цены на энергоресурсы. Такое мнение в Telegram-канале высказал политолог Николай Стариков.
«Именно поэтому против “потолка цен” выступают арабские страны. Следом после регулирования цен на ресурсы, начнется регулирование цен на конечные товары. Поэтому против и Китай. А для тех, кто еще сомневается, свежая информация из Европы», — написал эксперт.
Стариков обратил внимание на сообщение агентства Bloomberg о том, что 12 стран — членов ЕС призвали снизить потолок цен на импортный природный газ. Как пишет издание со ссылкой на источники в дипломатических кругах, такой шаг поддержали Бельгия, Греция, Италия, Польша, Болгария, Румыния, Латвия, Литва, Словакия, Словения и Хорватия.
Соответствующее предложение поступило министрам энергетики ЕС за несколько дней до экстренной встречи, которая должна пройти 13 декабря. По данным источников, у коалиции стран достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены.
В конце ноября Еврокомиссия предложила установить предел цен на голубое топливо на уровне 275 евро за мегаватт-час (около 3 тыс. долларов за тысячу кубометров по текущему курсу). При этом Чехия предлагала снизить этот показатель до 220 евро, но группа из 12 стран заявила, что эти цифры неприемлемы и должны быть значительно снижены.
В ответ на действия ЕС президент России Владимир Путин пригрозил перекрыть нефть и газ для стран, которые будут принимать политические решения, противоречащие контрактным обязательствам. Также он привел фразу из русской сказки: «Мерзни, мерзни, волчий хвост».