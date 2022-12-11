Политолог Данилов призвал использовать все возможности для освобождения клирика Павленко

Ранее стало известно, что решением украинского суда клирик приговорен к 12 годам тюрьмы. Арест Павленко состоялся еще в апреле 2022 года. Тогда его обвинили в том, что он якобы передавал российской стороне сведения о расположении и численности ВСУ. В условиях боевых действий священник не отрывался от работы и проводил отпевание десятков мирных граждан, павших жертвами атак украинской стороны.