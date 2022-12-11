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Политолог Данилов призвал использовать все возможности для освобождения клирика Павленко

Политолог Данилов призвал использовать все возможности для освобождения клирика Павленко

Властям России необходимо использовать все возможности, чтобы вызволить из украинского плена священнослужителя Северодонецкой епархии УПЦ МП и настоятеля лисичанского Свято-Тихвинского собора Андрея Павленко. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей сообщил политолог Павел Данилов.

Ранее стало известно, что решением украинского суда клирик приговорен к 12 годам тюрьмы. Арест Павленко состоялся еще в апреле 2022 года. Тогда его обвинили в том, что он якобы передавал российской стороне сведения о расположении и численности ВСУ. В условиях боевых действий священник не отрывался от работы и проводил отпевание десятков мирных граждан, павших жертвами атак украинской стороны.

Павел Данилов уверен, что киевский режим на протяжении долгих лет старается подорвать не только единство украинцев, но и их традиции и веру. По его словам, жителей страны загоняют в созданную искусственным путем сеть, название которой - «Православная церковь Украины» (ПЦУ). Цель таких действий – внушить новым адептам необходимые режиму идеи.

«А именно нацелить их жизнь на вражду с Россией и всеми русскоязычными, с русской культурой, с русским историческим опытом, с русскими традициями. И надо признаться, у них что-то да получается», — подчеркнул Данилов.
Политолог Данилов призвал использовать все возможности для освобождения клирика Павленко

В данной ситуации, к сожалению, страдают и священники, добавил политолог. И если у властей РФ существует хоть малейшая возможность спасти своих, они должны ее использовать, уверен Данилов. Эксперт подчеркнул, что Силы безопасности Украины не оставят в покое русских священнослужителей.

«Просто потому, что любой священник — это в первую очередь лидер общественного мнения. Они разговаривают напрямую с прихожанами и имеют непререкаемый авторитет. Это и злит [Киев]. Злит, что кто-то транслирует другую, альтернативную точку зрения на происходящее», — подытожил политолог.

В последнее время все чаще слышны призывы включить Андрея Павленко в список обмена военнопленными. На этом настаивают как родные лирика, так и общественные деятели разных стран.

#украинская православная церковь #северодонецк #упц