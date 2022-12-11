Политолог Данилов призвал использовать все возможности для освобождения клирика Павленко

Властям России необходимо использовать все возможности, чтобы вызволить из украинского плена священнослужителя Северодонецкой епархии УПЦ МП и настоятеля лисичанского Свято-Тихвинского собора Андрея Павленко. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей сообщил политолог Павел Данилов.
Ранее стало известно, что решением украинского суда клирик приговорен к 12 годам тюрьмы. Арест Павленко состоялся еще в апреле 2022 года. Тогда его обвинили в том, что он якобы передавал российской стороне сведения о расположении и численности ВСУ. В условиях боевых действий священник не отрывался от работы и проводил отпевание десятков мирных граждан, павших жертвами атак украинской стороны.
Павел Данилов уверен, что киевский режим на протяжении долгих лет старается подорвать не только единство украинцев, но и их традиции и веру. По его словам, жителей страны загоняют в созданную искусственным путем сеть, название которой - «Православная церковь Украины» (ПЦУ). Цель таких действий – внушить новым адептам необходимые режиму идеи.
«А именно нацелить их жизнь на вражду с Россией и всеми русскоязычными, с русской культурой, с русским историческим опытом, с русскими традициями. И надо признаться, у них что-то да получается», — подчеркнул Данилов.
В данной ситуации, к сожалению, страдают и священники, добавил политолог. И если у властей РФ существует хоть малейшая возможность спасти своих, они должны ее использовать, уверен Данилов. Эксперт подчеркнул, что Силы безопасности Украины не оставят в покое русских священнослужителей.
«Просто потому, что любой священник — это в первую очередь лидер общественного мнения. Они разговаривают напрямую с прихожанами и имеют непререкаемый авторитет. Это и злит [Киев]. Злит, что кто-то транслирует другую, альтернативную точку зрения на происходящее», — подытожил политолог.
В последнее время все чаще слышны призывы включить Андрея Павленко в список обмена военнопленными. На этом настаивают как родные лирика, так и общественные деятели разных стран.