Политолог Корнилов предрек скандал из-за реакции Зеленского на обложку The New Statesman

Британское издание The New Statesman опубликовало свой вариант рождественской обложки нового выпуска с мировыми политиками в главной роли. Однако президент Украины Владимир Зеленский оказался далеко не на первом месте, что может значительно его расстроить, заявил политолог Владимир Корнилов.