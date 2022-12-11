Политолог Корнилов предрек скандал из-за реакции Зеленского на обложку The New Statesman

Британское издание The New Statesman опубликовало свой вариант рождественской обложки нового выпуска с мировыми политиками в главной роли. Однако президент Украины Владимир Зеленский оказался далеко не на первом месте, что может значительно его расстроить, заявил политолог Владимир Корнилов.
Эксперт иронично подчеркнул, что решение редакции рискует обернуться международным скандалом. Напомним, что недавно Зеленский был признан «человеком года» по версии журнала Time.
«Что-то они "человека года" на сааааааааамый последний ряд запихнули. Как бы Украина в этой связи протест не объявила», — пошутил аналитик Корнилов, предрекая шумную реакцию Киева.
Также стоит отметить, что Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы по решению редакции Politico.