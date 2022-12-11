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Президент Турции Эрдоган пообещал предоставить помощь Украине в период «тяжелой зимы»

Общество
Президент Турции Эрдоган пообещал предоставить помощь Украине в период «тяжелой зимы»

Турция предоставит Украине гуманитарную помощь для преодоления «тяжелой зимы». Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Он провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе общения Эрдоган заявил, что Анкара окажет гуманитарную помощь, чтобы страна преодолела предстоящую «тяжелую зиму», сообщает администрация турецкого лидера.

Украина испытывает серьезный дефицит электроэнергии. Из-за этого миллионы граждан остаются без света, отопления и водоснабжения.

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