Санду возложила ответственность за кризис в Молдавии на Россию

Молдавский лидер Майя Санду полагает, что Россия якобы ответственна за кризис в республике и стремится дестабилизировать ситуацию в стране. Соответствующее заявление она сделала в интервью телеканалу СNN.
Президент отметила, что Молдавия оказалась в «гибридной войне». Она подчеркнула, что Москва якобы прибегает к пропаганде и применяет энергоресурсы в качестве оружия.
«Есть попытки России дестабилизировать ситуацию в Молдавии», — сказала Санду.
Оппозиционная партия Молдавии «Строим Европу дома» провела акцию протеста в Кишиневе 11 декабря. Участники митинга потребовали отставки Майи Санду.