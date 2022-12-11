Движение фур и автобусов ограничили в Татарстане из-за непогоды

Движение грузовиков и рейсовых автобусов по трассам в Республике Татарстан временно ограничили из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
Ограничения введены в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями в воскресенье, 11 декабря. Проезд по федеральным трассам снова будет разрешен после улучшения погоды.
В официальном Telegram-канале госавтоинспекция попросила участников дорожного движения не покидать пределы населенных пунктов без необходимости. В республике Татарстан 11 и 12 декабря действует штормовое предупреждение. Синоптики ожидают ледяной дождь и сильные гололедные отложения.