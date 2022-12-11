Прагматизм крепчает. Санду призналась, почему Молдавия не может выйти из СНГ

Молдавия не может выйти из Содружества независимых государств (СНГ) из-за прагматизма. Дело в том, что Кишинев связан со странами-участницами организации сотнями соглашений. Об этом заявила президент республики Майя Санду, выступая на конференции в Румынии.
«Речь идет о сотнях соглашений, и многие из них касаются отношений с другими государствами, такими как Казахстан, Кыргызстан, это соглашения по экономической стороне. Мы должны быть прагматичными и подходить к этому логически», — подчеркнула Санду.
По ее словам, в настоящее время власти анализируют, какие договоренности в рамках СНГ должны сохраниться в силу своей актуальности, а из каких соглашений Кишиневу стоит выйти.
Молдавия не принимает участие в деятельности содружества с марта этого года. В июле спикер парламента Игорь Гросу заявил, что Кишинев отказывается от мероприятий СНГ и должен будет всерьез задуматься о выходе из организации. Однако премьер республики Наталья Гаврилица подчеркнула, что такой шаг может обострить ситуацию в стране.
«Не думаю, что сейчас время принимать поспешные решения, которые могут привести к определенной эскалации. Для нас главное — сохранить мир и стабильность, а также достичь самых хороших результатов в этих сложных обстоятельствах для наших граждан», — отметила премьер.
Ранее издание «Sputnik Ближнее зарубежье» объяснило, чем может обернуться для Молдавии выход из СНГ. Во-первых, для Кишинева прекратится действие соглашения о зоне свободной торговли со странами содружества, хотя на этот рынок приходится почти 25% всей внешней торговли республики.
Также под угрозой окажется и безвизовый режим с постсоветскими государствами — это создаст ряд проблем трудовым мигрантам и студентам. В одной только России учится около 10 тыс. молдавских студентов, а количество рабочих варьируется в диапазоне от 190 тыс. до 354 тыс. человек.
«Порядка 15% от всех денежных переводов в Молдову приходится на отчисления из стран содружества. Значительная часть прямых иностранных инвестиций в Молдову — почти 20% идет из стран организации», — напомнили авторы публикации.
Ранее доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ, политолог-международник Кирилл Коктыш в беседе с «ПС» не исключил, что Санду может запустить процесс выхода Молдавии из СНГ, поскольку ей необходимо производить «политический шум». Подробнее — в нашей статье.