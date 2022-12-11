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Прагматизм крепчает. Санду призналась, почему Молдавия не может выйти из СНГ

Ближнее зарубежье
Прагматизм крепчает. Санду призналась, почему Молдавия не может выйти из СНГ

Молдавия не может выйти из Содружества независимых государств (СНГ) из-за прагматизма. Дело в том, что Кишинев связан со странами-участницами организации сотнями соглашений. Об этом заявила президент республики Майя Санду, выступая на конференции в Румынии.

«Речь идет о сотнях соглашений, и многие из них касаются отношений с другими государствами, такими как Казахстан, Кыргызстан, это соглашения по экономической стороне. Мы должны быть прагматичными и подходить к этому логически», — подчеркнула Санду.

По ее словам, в настоящее время власти анализируют, какие договоренности в рамках СНГ должны сохраниться в силу своей актуальности, а из каких соглашений Кишиневу стоит выйти.

Прагматизм крепчает. Санду призналась, почему Молдавия не может выйти из СНГ

Молдавия не принимает участие в деятельности содружества с марта этого года. В июле спикер парламента Игорь Гросу заявил, что Кишинев отказывается от мероприятий СНГ и должен будет всерьез задуматься о выходе из организации. Однако премьер республики Наталья Гаврилица подчеркнула, что такой шаг может обострить ситуацию в стране.

«Не думаю, что сейчас время принимать поспешные решения, которые могут привести к определенной эскалации. Для нас главное — сохранить мир и стабильность, а также достичь самых хороших результатов в этих сложных обстоятельствах для наших граждан», — отметила премьер.

Ранее издание «Sputnik Ближнее зарубежье» объяснило, чем может обернуться для Молдавии выход из СНГ. Во-первых, для Кишинева прекратится действие соглашения о зоне свободной торговли со странами содружества, хотя на этот рынок приходится почти 25% всей внешней торговли республики.

Прагматизм крепчает. Санду призналась, почему Молдавия не может выйти из СНГ

Также под угрозой окажется и безвизовый режим с постсоветскими государствами — это создаст ряд проблем трудовым мигрантам и студентам. В одной только России учится около 10 тыс. молдавских студентов, а количество рабочих варьируется в диапазоне от 190 тыс. до 354 тыс. человек.

«Порядка 15% от всех денежных переводов в Молдову приходится на отчисления из стран содружества. Значительная часть прямых иностранных инвестиций в Молдову — почти 20% идет из стран организации», — напомнили авторы публикации.

Ранее доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ, политолог-международник Кирилл Коктыш в беседе с «ПС» не исключил, что Санду может запустить процесс выхода Молдавии из СНГ, поскольку ей необходимо производить «политический шум». Подробнее — в нашей статье.

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