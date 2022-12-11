Прагматизм крепчает. Санду призналась, почему Молдавия не может выйти из СНГ

Молдавия не принимает участие в деятельности содружества с марта этого года. В июле спикер парламента Игорь Гросу заявил, что Кишинев отказывается от мероприятий СНГ и должен будет всерьез задуматься о выходе из организации. Однако премьер республики Наталья Гаврилица подчеркнула, что такой шаг может обострить ситуацию в стране.