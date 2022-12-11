Военкор Симонов: бойцы ЧВК «Вагнер» зашли в три района Бахмута

Военкор Александр Симонов подробно изложил обстановку на Бахмутском направлении. Об актуальной ситуации на фронте на 11 декабря он рассказал в Telegram-канале «Брюссельский связной».
Подразделения ЧВК «Вагнер» полностью заняли территорию Артемовского завода шампанских вин и предприятия «Синиат». Кроме того, «музыкантам» удалось выйти к северной и южной частям улицы Федора Максименко:
«К юго-востоку от Бахмута (до 2014 года — Артемовск. — Прим. ред) ЧВК "Вагнер" продвинулись к южной части улицы Федора Максименко и вплотную подошли к мусоросортирующему заводу».
Российские штурмовики также вышли к улице Трудовых резервов. По словам Симонова, к югу от Бахмута продолжаются бои за Опытное.