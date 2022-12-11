Объявления с призывом к мигрантам вступать в армию России пропали из автобусов Москвы

Фотографии объявлений были опубликованы в социальных сетях. В тексте значилось, что все вступившие в Вооруженные силы России лица получат возможность «претендовать на гражданство РФ». По словам представителей Мосгортранса, объявления были размещены в автобусах по просьбе руководства миграционного центра «Сахарово». Их можно было увидеть на маршрутах МЦ1, МЦ2 и МЦ3.