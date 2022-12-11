Власти Одессы подтвердили проблемы с водой из-за аварийных отключений света

В настоящий момент не работает 43 котельных из 140. По словам Труханова, в те дома, где воды нет со вчерашнего дня, ее планируют подвозить машинами. Также он подчеркнул, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Конкретные сроки завершения работ мэр не указал.