Власти Одессы подтвердили проблемы с водой из-за аварийных отключений света

Коммунальные службы города начали запускать насосные станции, но часть котельных все еще отключена. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.
В настоящий момент не работает 43 котельных из 140. По словам Труханова, в те дома, где воды нет со вчерашнего дня, ее планируют подвозить машинами. Также он подчеркнул, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Конкретные сроки завершения работ мэр не указал.
Перебои с водоснабжением начались в Одессе в воскресенье, 11 декабря. По словам местных жителей, подача воды в дома прекратилась еще утром, причем большая часть горожан до сих пор остается без электричества, пишет ТАСС.