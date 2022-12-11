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Белый дом не поощряет украинских операций на территории России

Политика
Белый дом не поощряет украинских операций на территории России

Власти Соединенных Штатов Америки сделали важное заявление относительно конфликта между Россией и Украиной.

Вашингтон подчеркнул, что не поощряет Украину проводить военные операции на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в администрации Белого дома.

Ранее политолог Владимир Бруттер назвал условие, которое поможет усадить Киев и Москву за стол переговоров. По его мнению, в процессе обязательно должны принимать участие США. Кроме того, Кремлю придется отказаться от гарантий безопасности, добавил эксперт.

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