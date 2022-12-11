Белый дом не поощряет украинских операций на территории России

Ранее политолог Владимир Бруттер назвал условие, которое поможет усадить Киев и Москву за стол переговоров. По его мнению, в процессе обязательно должны принимать участие США. Кроме того, Кремлю придется отказаться от гарантий безопасности, добавил эксперт.