WSJ: антироссийская политика Вашингтона столкнулась с серьезной проблемой в лице Варшавы

Попытка в очередной раз «наказать» Россию стоила Вашингтону серьезных усилий. Об этом рассказали обозреватели из США Эндрю Дюрен и Лоуренс Норман в статье для The Wall Street Journal.
Напомним, что не так давно коллективный Запад установил лимит цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Однако выяснилось, что за 72 часа до принятия данного решения Белый дом столкнулся с неожиданной проблемой из-за Варшавы, говорится в материале, который пересказала «ПолитРоссия».
«При поддержке украинского президента Владимира Зеленского Польша настаивала на установлении предельного уровня цены на российскую нефть в 30 долларов за баррель, что должно было резко сократить доходы Кремля», — пишут журналисты.
Подобная позиция польского руководства вынудила американских чиновников в срочном порядке звонить в Варшаву и упрашивать правительство страны согласиться с мнением большинства.