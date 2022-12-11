WSJ: антироссийская политика Вашингтона столкнулась с серьезной проблемой в лице Варшавы

Напомним, что не так давно коллективный Запад установил лимит цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Однако выяснилось, что за 72 часа до принятия данного решения Белый дом столкнулся с неожиданной проблемой из-за Варшавы, говорится в материале, который пересказала «ПолитРоссия».