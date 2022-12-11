«СП»: зимние холода помогут российской армии ликвидировать РСЗО HIMARS в зоне СВО

Зимние холода помогут российской армии выводить из строя американские реактивные системы залпового огня HIMARS на Украине. Об этом пишет «Свободная пресса».
Отмечается, что установки будут легкой добычей для союзных сил, ведь вооружение НАТО предназначено для боевых действий в теплом климате, а украинская зима станет для него серьезным испытанием. Теперь командованию ВСУ придется просить у западных союзников топливо и морозоустойчивые смазочные материалы.
На фоне происходящего российские войска активно уничтожают пусковые установки противника, а вскоре ситуация может ухудшиться для украинских военных еще больше, когда придет зима. Также подчеркивается, что бойцы ВС РФ успешно перехватывают все снаряды MLRS, которые выпускает ракетная система.