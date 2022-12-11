«СП»: зимние холода помогут российской армии ликвидировать РСЗО HIMARS в зоне СВО

Отмечается, что установки будут легкой добычей для союзных сил, ведь вооружение НАТО предназначено для боевых действий в теплом климате, а украинская зима станет для него серьезным испытанием. Теперь командованию ВСУ придется просить у западных союзников топливо и морозоустойчивые смазочные материалы.