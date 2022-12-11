Жители Винницкой области Украины могут остаться без света на всю зиму

Все жилые дома в Винницкой области Украины отключат от электроэнергии за исключением объектов критической инфраструктуры.
Сейчас схема отключений оптимизируется, чтобы важные объекты региона питались из разных источников и у них было как минимум две линии. Об этом рассказал гендиректор АО «Винницаоблэнерго» Андрей Полищук.
Частные дома, которые находятся на одной линии с объектами критической инфраструктуры, тоже будут отключать от сети ради «социальной справедливости». Специалист предупредил, что такой режим экономии энергии может продолжаться всю зиму.