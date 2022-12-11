«Игра в одни ворота». Сатановский объяснил признание Меркель о Минских соглашениях

Сделав резонансное заявление насчет Минских соглашений, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель очень точно охарактеризовала любые переговоры России с Западом, которые представляют собой «игру в одни ворота». Об этом в Telegram-канале «Армагеддоныч» пишет известный политолог Евгений Сатановский.
В интервью газете Zeit от 7 декабря Меркель ответила на вопрос о том, считает ли она правильной политику в отношении России, учитывая, что та начала спецоперацию. В ответ экс-канцлерин предложила вспомнить, какие были альтернативы ее курсу: вступить в НАТО ни Украина, ни Грузия не могли, а последствия такого шага никто не учитывал.
Поэтому Минские соглашения 2014-го стали попыткой «дать время» Киеву, объяснила политик. Меркель выразила уверенность, что в те годы президент РФ Владимир Путин «мог легко захватить» страну, при этом участники Альянса вряд ли бы оказали республике такую помощь, какую предоставляют сейчас.
«[Украина] также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 2014–2015 годов — это не нынешняя Украина», — считает Меркель.
По мнению Сатановского, экс-глава немецкого правительства искренне и открыто «рассказала всему свету», что Минские договоренности никто выполнять и не собирался, а их единственной целью было выиграть время, чтобы перевооружить Украину, создать там укрепрайоны и «выкорчевать под корень» все, что объединяло братские страны.
Реакция Путина на признание Меркель была «предсказуемо жесткой»: глава государства назвал ее слова неожиданными и разочаровывающими, поскольку он считал, что Берлин, даже поддерживая Киев, ведет с Москвой искренний диалог. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко и вовсе заявил, что немецкий политик поступила «мелко и мерзко», пожелав быть «в тренде». Политолог считает их позицию объяснимой.
«Соглашения-то Минские, а теперь им цена с точки зрения объективно-исторической точь в точь такая же, как знаменитым палестино-израильским Соглашениям Осло. <…> Ничего, кроме обманутых надежд, крови, горя и слез, искалеченных судеб и угрозы существованию нашей страны они [Минские соглашения — прим. ред.] не принесли и принести не могли. Как, впрочем, со всеми соглашениями такого рода и бывает», — констатировал Сатановский.
По его словам, вести мирные переговоры с кем-либо и о чем угодно можно только после достижения над оппонентом «полной и безоговорочной военной победы», чтобы дипломаты зафиксировали условия его капитуляции. При этом политиков, чиновников и олигархов к этому процессу и близко подпускать нельзя.
«Меркель, желая того или нет, очень точно охарактеризовала какие угодно наши переговоры с Западом, прошлые, нынешние и будущие, как игру в одни ворота, где выиграть у тех шулеров, с которыми мы вечно садимся обсуждать судьбы мира, невозможно в принципе. Неважно, что они подпишут и какие именно гарантии дадут. Гроша ломаного не стоят ни их подписи, ни их гарантии», — резюмировал политолог.
Ранее профессор СПбГУ Николай Межевич заявил, что признание Меркель по Минским соглашениям не отрезвит российских дипломатов, поскольку они и так «исключительно трезвые люди». Подробнее — в нашей статье.