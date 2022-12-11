«Игра в одни ворота». Сатановский объяснил признание Меркель о Минских соглашениях

По его словам, вести мирные переговоры с кем-либо и о чем угодно можно только после достижения над оппонентом «полной и безоговорочной военной победы», чтобы дипломаты зафиксировали условия его капитуляции. При этом политиков, чиновников и олигархов к этому процессу и близко подпускать нельзя.