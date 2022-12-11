Гирлянду с изображениями Пугачевой и Зеленского сняли с новогодней елки в Твери

Фотография гирлянды была опубликована в разных социальных сетях. На ней были изображены президенты недружественных стран, а также некоторые артисты. В частности на гирлянде можно было заметить изображения президента США Джо Байдена, певицы Аллы Пугачевой, президента Франции Эммануэля Макрона и артиста Максима Галкина✱ (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Представители пресс-службы отметили, что гирлянду сняли силами администрации Центрального района Твери спустя полчаса после того, как она была замечена.