Боррель счел партнерство Москвы и Анкары важным сигналом для тревоги в Евросоюзе

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что партнерство России и Турции и нежелание последней поддержать ограничения западных стран против Москвы является важным сигналом для тревоги в Евросоюзе.
В документе под авторством политика отмечается, что дружеские отношения между государствами дают «повод для большой озабоченности».
Ранее СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин и его коллега из Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 декабря провели телефонные переговоры и обсудили вопросы, связанные с зерновой инициативой.