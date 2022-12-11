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Боррель счел партнерство Москвы и Анкары важным сигналом для тревоги в Евросоюзе

Политика
Боррель счел партнерство Москвы и Анкары важным сигналом для тревоги в Евросоюзе

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что партнерство России и Турции и нежелание последней поддержать ограничения западных стран против Москвы является важным сигналом для тревоги в Евросоюзе.

В документе под авторством политика отмечается, что дружеские отношения между государствами дают «повод для большой озабоченности».

Ранее СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин и его коллега из Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 декабря провели телефонные переговоры и обсудили вопросы, связанные с зерновой инициативой.

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