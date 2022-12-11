Французская олигархия, которая отвечает за «спонсирование» украинского президента Владимира Зеленского, ответственна за грядущий энергетический коллапс, который грозит Франции. Об этом заявил политик Флориан Филиппо.
Он призвал Париж немедленно пересмотреть свою позицию в отношении России и отказаться от поддержки санкций. По его словам, европейский энергетический рынок не выдержит следующего года без российских ресурсов.
«Олигархия готова один росчерком пера уничтожить 80 процентов наших пекарен, чтобы финансировать мошенника Зеленского и аферу, коей является европейский энергетический рынок», — констатировал чиновник.
Ранее Филиппо обрушился на Зеленского за его просьбы поставить Киеву вооружение, зная об истощенных арсеналах Пятой Республики.