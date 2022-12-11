Пушилин освободил Захаревича от должности главы администрации Дебальцево

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил Игоря Захаревича от должности руководителя администрации города Дебальцево. Соответствующий указ подписан 11 декабря.
Захаревич занимал пост главы администрации Дебальцево с 2019 года. Стоит отметить, что документ вступил в силу с момента его подписания.
«Освободить Захаревича Игоря Владимировича от замещаемой должности главы администрации города Дебальцево Донецкой Народной Республики», — сказано в тексте указа.
Ранее Денис Пушилин подписал указ о создании Штаба по реагированию на военные угрозы в ДНР.