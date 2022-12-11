«Самолет врезался в скопление бронетехники ВСУ»: военкор Симонов рассказал о героическом подвиге летчиков ЧВК «Вагнер»

Автор Telegram-канала «Брюссельский связной» рассказал о последних минутах жизни летчиков из авиакрыла ЧВК «Вагнер». Командир судна Александр Антонов и штурман Владимир Никишин повторили подвиг легендарного Гастелло, спикировав в скопление боевой техники ВСУ.
Пилоты Су-24М выдвинулись в район Клещеевки 2 декабря, чтобы помочь боевым товарищам, который обороняли позиции на земле от атак ВСУ. Получив боевую задачу, экипаж выполнил разворот над линией боевого соприкосновения.
«Для нанесения удара нашим летчикам нужно было залететь на несколько километров за линию боевого соприкосновения. Изначально понимая все связанные с этим риски экипаж принял решение на продолжение выполнения боевого полета и уничтожение вновь выявленной цели», — написал автор Telegram-канала «Брюссельский связной».
Выполнив маневр, Су-24М взял курс на цель. Однако в этот момент нацисты сделали по самолету залп из ПЗРК, после чего машина загорелась.
«Из горящего Су-24М в радиоэфире прозвучала фраза “Встречайте, ***и, Папу…” и через 5-7 секунд самолет врезался в скопление бронетехники ВСУ. В результате героических действий экипажа бронетанковый прорыв у противника не получился, позиции передовых штурмовых групп были сохранены», — сообщил Александр Симонов.
Пилоты штурмовика повторили подвиг летчика Гастелло, который сражался с фашистами во время Великой Отечественной войны в небе над Беларусью. По словам военкора, командир Антонов и штурман Никишин достойны присвоения звания Герой России.