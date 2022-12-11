«Точка невозврата». Франции грозит госпереворот в случае победы Марокко на ЧМ-22

Дело в том, что помимо Марокко победу в четвертьфинале ЧМ-2022 также одержала и сборная Франции, обыгравшая Англию со счетом 2:1 вечером того же дня. Поэтому «головокружение от успехов» получилось в усиленном формате: по данным телеканала BFM, после определения двух полуфиналистов на Елисейских полях присутствовало одновременно более 20 тысяч человек.