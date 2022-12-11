«Точка невозврата». Франции грозит госпереворот в случае победы Марокко на ЧМ-22

Накануне сборная Марокко по футболу одержала историческую победу над Португалией (1:0), став первой африканской командой в истории, которой удалось дойти до полуфинала мировых первенств. Триумф марокканских спортсменов настолько впечатлил болельщиков, что последние решили отпраздновать это событие уличными гуляниями.
Причем выдающийся успех национальной сборной отмечали не только внутри королевства, но и во Франции, где марокканская диаспора составляет весомую часть населения. Впрочем, довольно быстро торжественные шествия в Париже, Лилле и ряде других городов вылились в массовые беспорядки, стычки с полицией, пожары и аресты.
Дело в том, что помимо Марокко победу в четвертьфинале ЧМ-2022 также одержала и сборная Франции, обыгравшая Англию со счетом 2:1 вечером того же дня. Поэтому «головокружение от успехов» получилось в усиленном формате: по данным телеканала BFM, после определения двух полуфиналистов на Елисейских полях присутствовало одновременно более 20 тысяч человек.
В условиях столь плотной толпы и затрудненного автомобильного движения стражам правопорядка не удалось избежать локальных стычек с футбольными фанатами. Как сообщают СМИ, большинство инцидентов происходили ближе к полуночи — агрессивно настроенные группы болельщиков громили ограждения на тротуарах, бросались камнями и бутылками в полицейских, запускали в их сторону фейерверки.
Силовики в ответ применили слезоточивый газ и другие спецсредства. Также на опубликованных кадрах видно, как правоохранители избивают фанатов дубинками и защищаются от них щитами. В результате субботних беспорядков были арестованы 42 человека.
На этом фоне эксперты с опаской смотрят на грядущий полуфинал ЧМ-2022, в котором сначала сыграют сборные Аргентины и Хорватии, а в среду, 14 декабря, — команды Франции и Марокко. Ожидается, что подопечным Валида Реграги придется непросто, ведь французские спортсмены являются действующими чемпионами мира.
Каким бы ни был исход этого матча, Париж «точно разнесут», выразила уверенность руководитель европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова. Такого же мнения придерживаются и авторы Telegram-канала «Арена Незыгарь».
«Если сборная Марокко ЧМ-2022 выиграет, то во Франции госпереворот произойдет», — говорится в публикации.
В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков считает неслучайным, что больше всего субботним вечером «бузили и воевали с полицией» именно марокканские болельщики. По его мнению, арабов не устраивают те «республиканские ценности», которые им хочет навязать президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Они раз за разом захватывают главный бульвар страны и превращают его в поле битвы. Лирическая песня Джо Дассена "Оh, Champs Elysees" — уже о далеком прошлом. Франция расплачивается за долголетний гипер-либеральный подход властей к иммиграции. Точка невозврата давно пройдена», — написал он в Telegram-канале.
Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера сообщила, что Макрон 14 декабря прилетит в Катар, чтобы поболеть за французскую сборную в полуфинале. Четыре года назад глава Пятой республики с трибуны Лужников наблюдал за игрой своей команды в рамках ЧМ-2018, который проводился в России. Тогда французы стали чемпионами мира.