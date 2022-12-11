Боррель заявил, что Евросоюз не намерен терпеть нападений на свою миссию в Косово

Глава евродипломатии Жозеп Боррель прокомментировал обострение происходящего в Косово. Он обратился к сторонам противостояния с призывом не совершать нападений на миссию ЕС в этом регионе.
На своей странице в социальной сети Twitter политик написал, что косовским сербам необходимо разобрать сооруженные баррикады.
Прежде касательно происходящего вблизи Сербии высказалась пресс-секретарь внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Она заявила, что Евросоюз заинтересован в противостоянии Белграда и Приштины.