Согласно материалу издания «ПолитРоссии», ранее Запад ввел огромное количество ограничений против Москвы. Экс-разведчик рассказал, что главной задачей этих санкций являлись страдания мирных жителей страны. Риттер резюмировал, что Белый дом и его партнеры планировали уморить россиян голодом и заставить их прозябать в нищете.