Главы западных государств своей антироссийской риторикой планировали нанести огромный ущерб российским гражданам. Страшными подробностями поделился бывший разведчик Соединенных Штатов Америки Скотт Риттер.
Согласно материалу издания «ПолитРоссии», ранее Запад ввел огромное количество ограничений против Москвы. Экс-разведчик рассказал, что главной задачей этих санкций являлись страдания мирных жителей страны. Риттер резюмировал, что Белый дом и его партнеры планировали уморить россиян голодом и заставить их прозябать в нищете.
Прежде заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что главные противники Москвы «окопались» в европейских странах, Северной Америке, Японии и Австралии.