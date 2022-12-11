Кадры потопа в московском аэропорту Шереметьево появились в Сети

Срабатывание пожарной сигнализации в терминале B московского аэропорта Шереметьево спровоцировало потоп. Кадры происшествия, снятые очевидцами, распространились в Сети.
Видео было опубликовано в Telegram-канале Mash. Пассажирам удалось запечатлеть инцидент в московской авиагавани, произошедший в воскресенье, 11 декабря.
По словам очевидцев, в терминале В также частично обвалился потолок. Чтобы укрыться от работающей системы пожаротушения, люди были вынуждены проследовать в тоннель, который ведет к парковке.
На кадрах видно, что пол в здании залило водой, которая поступает с потолка. Информация об эвакуации пассажиров пока не поступала.