Глава МИД Великобритании Клеверли заявил о нежелании НАТО воевать с Россией

Страны Альянса совершенно не желают воевать с Москвой на украинской земле. Такую точку зрения выразил руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джеймс Клеверли.
По его словам, НАТО никогда не угрожала России, а в нынешней ситуации на Украине и вовсе пытается приложить максимум усилий для того, чтобы не допустить прямого столкновения военного блока с Москвой. Соответствующее заявление министр сделал в ходе разговора с журналистами BBC.
«У НАТО нет <...> потребности в том, чтобы оказаться втянутой в этот конфликт», — заявил Клеверли.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сказал, что в настоящий момент диалог с Россией невозможен.