Глава МИД Великобритании Клеверли заявил о нежелании НАТО воевать с Россией

По его словам, НАТО никогда не угрожала России, а в нынешней ситуации на Украине и вовсе пытается приложить максимум усилий для того, чтобы не допустить прямого столкновения военного блока с Москвой. Соответствующее заявление министр сделал в ходе разговора с журналистами BBC.