Перебои с подачей воды начались в Одессе из-за аварийных отключений электроэнергии

Серьезные перебои с водоснабжением начались в Одессе утром 11 декабря на фоне аварийных отключений электроэнергии на объектах «Инфоксводоканала».
Речь идет о районах Застава, Ленпоселок и Межлиманье. Информацию уже подтвердил городской совет в своем Telegram-канале.
Местным жителям пообещали решить проблему до конца суток. В горсовете объяснили, что работа насосных станций зависит от наличия электроэнергии. В случае аварийных отключений электричества одесситов призвали держать дома запас питьевой воды.