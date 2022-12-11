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Перебои с подачей воды начались в Одессе из-за аварийных отключений электроэнергии

Общество
Перебои с подачей воды начались в Одессе из-за аварийных отключений электроэнергии

Серьезные перебои с водоснабжением начались в Одессе утром 11 декабря на фоне аварийных отключений электроэнергии на объектах «Инфоксводоканала».

Речь идет о районах Застава, Ленпоселок и Межлиманье. Информацию уже подтвердил городской совет в своем Telegram-канале.

Местным жителям пообещали решить проблему до конца суток. В горсовете объяснили, что работа насосных станций зависит от наличия электроэнергии. В случае аварийных отключений электричества одесситов призвали держать дома запас питьевой воды.

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