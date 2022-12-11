Российский фрегат «Адмирал Горшков» завершил межфлотский переход из Кронштадта в Североморск

Фрегат ВМФ РФ «Адмирал Горшков» завершил межфлотский переход из Кронштадта в Североморск. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.
До этого российский корабль находился на плановом техническом обслуживании Кронштадского морского завода. После проведения всех необходимых работ, экипаж судна протестировал боевые системы в ходе испытаний в акватории Балтийского моря.
В ведомстве отметили, что «Адмирал Горшков» в ходе маневров успешно провел ракетные стрельбы по морским целям, а также отработал противовоздушные и противолодочные задачи.