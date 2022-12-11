Режим ограниченного потребления электричества будет действовать на Украине до конца зимы

Подчеркивается, что в списке приоритетных объектов жилые дома украинцев занимают последнее место. На первом месте находятся объекты критической инфраструктуры, в том числе объекты тепло- и водоснабжения, а также больницы. Второе место в списке занимают объекты военно-промышленного комплекса, третье — хлебопекарни и молокозаводы.