Желтый уровень опасности из-за гололедицы в Москве продлится до 13 декабря

Согласно прогнозу синоптиков, с 19:00 11 декабря до 07:00 12 декабря в столице ожидается обильный снегопад, возможно налипание мокрого снега. Вероятность образования гололедицы на дорогах сохранится до 11:00 вторника, 13 декабря. Московские городские службы переведены в режим повышенной готовности.