Желтый уровень опасности из-за гололедицы в Москве продлится до 13 декабря

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности на территории Москвы и Московской области.
Согласно прогнозу синоптиков, с 19:00 11 декабря до 07:00 12 декабря в столице ожидается обильный снегопад, возможно налипание мокрого снега. Вероятность образования гололедицы на дорогах сохранится до 11:00 вторника, 13 декабря. Московские городские службы переведены в режим повышенной готовности.
В воскресенье в Москве ожидается облачная погода, возможны умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Также местами ожидается гололед, в области – налипание мокрого снега. Температура составит -2...0 градусов.