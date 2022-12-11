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Песков подтвердил информацию о переговорах Путина и Эрдогана 11 декабря

Политика
Песков подтвердил информацию о переговорах Путина и Эрдогана 11 декабря

Российский лидер Владимир Путин действительно поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 11 декабря. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее о состоявшемся диалоге двух лидеров сообщили в администрации главы Турции. Песков в разговоре с корреспондентом РИА Новости сказал, что информация соответствует действительности.

«Да. Телефонный разговор был. Готовим сообщение», — отметил он.

В Турции при этом сообщили, что в рамках переговоров Путин и Эрдоган обсудили двустороннее сотрудничество и реализацию зерновой сделки.

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