Песков подтвердил информацию о переговорах Путина и Эрдогана 11 декабря

Российский лидер Владимир Путин действительно поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 11 декабря. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее о состоявшемся диалоге двух лидеров сообщили в администрации главы Турции. Песков в разговоре с корреспондентом РИА Новости сказал, что информация соответствует действительности.
«Да. Телефонный разговор был. Готовим сообщение», — отметил он.
В Турции при этом сообщили, что в рамках переговоров Путин и Эрдоган обсудили двустороннее сотрудничество и реализацию зерновой сделки.