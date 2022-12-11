Le Figaro: президентские выборы в 2023 году станут последними для Эрдогана

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен баллотироваться на пост главы государства в 2023 году в последний раз. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Во время своего выступления в Самсуне, президент заявил, что в следующем году намерен просить поддержки избирателей в последний раз. Выборы намечены на июнь, а прежде политику необходимо справиться с массой проблем внутри страны.
«Мы передадим этот священный флаг нашей молодежи», — поделился Эрдоган планами после окончания президентского срока.
Ранее глава Турции пообещал завершить создание 30-километровой линии безопасности вдоль своих южных границ с Сирией.