Президент России признался, что тоже волнуется во время публичных выступлений

Российский президент Владимир Путин заявил, что до сих пор волнуется во время публичных выступлений.
Телеканал «Россия 1» показал в программе «Москва. Кремль. Путин» общение главы государства с Героями России после того, как их наградили в Кремле. На кадрах видно, что президент подошел к ефрейтору Давиду Малыйкину, который сбился и ненадолго замолчал во время своего выступления, и подбодрил военного.
Путин сказал Малыйкину, что уже двадцать лет занимается этим «кино», однако до сих пор испытывает волнение.