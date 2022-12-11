Президент России признался, что тоже волнуется во время публичных выступлений

Телеканал «Россия 1» показал в программе «Москва. Кремль. Путин» общение главы государства с Героями России после того, как их наградили в Кремле. На кадрах видно, что президент подошел к ефрейтору Давиду Малыйкину, который сбился и ненадолго замолчал во время своего выступления, и подбодрил военного.