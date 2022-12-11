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Президент России признался, что тоже волнуется во время публичных выступлений

Общество
Президент России признался, что тоже волнуется во время публичных выступлений

Российский президент Владимир Путин заявил, что до сих пор волнуется во время публичных выступлений.

Телеканал «Россия 1» показал в программе «Москва. Кремль. Путин» общение главы государства с Героями России после того, как их наградили в Кремле. На кадрах видно, что президент подошел к ефрейтору Давиду Малыйкину, который сбился и ненадолго замолчал во время своего выступления, и подбодрил военного.

Путин сказал Малыйкину, что уже двадцать лет занимается этим «кино», однако до сих пор испытывает волнение.

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