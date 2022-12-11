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Песков: спецоперации на Украине предшествовало игнорирование Западом Минских соглашений

Политика
Песков: спецоперации на Украине предшествовало игнорирование Западом Минских соглашений

Россия неоднократно просила соблюдать требования Минских соглашений, которые нещадно игнорировались Западом. Попустительское отношение к договоренностям и предшествовало началу спецоперации, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью журналистам программы «Москва. Кремль. Путин» политик добавил, что со временем нежелание иностранных государств исполнять пункты соглашений стало очевидным.

«Вот и это все как раз является предтечей специальной военной операции», добавил Песков.

Напомним, что ранее на эту тему высказалась и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. По словам политика, Минские соглашения нужны были Западу лишь для накачивания Киева вооружением.

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