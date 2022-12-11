«Затишье перед бурей». Петербуржцы раскритиковали Смольный за неготовность к надвигающимся метелям

Предстоящая неделя обещает жителям Петербурга очередные «сюрпризы»: в ночь с 12 на 13 декабря на Северную столицу обрушатся снегопады, холодные ветра и даже метели. С таким неутешительным прогнозом выступил главный синоптик города Александр Колесов.
Сейчас погоду в регионе определяет циклон «Zora», еще один — Birgit 3— поднимается на север через Белоруссию. По словам Колесова, до Финского залива он дойдет ко вторнику, 13 декабря, тогда же в Петербурге произойдет ухудшение ситуации: порывы северо-восточного ветра достигнут 25-28 м/с, снег начнется утром, а во второй половине дня будет лишь усиливаться — высота покрова составит 10-15 сантиметров.
«В выходные дни отдыхаем от снега, от ветра, даже солнышко может показаться. <…> Но это затишье перед бурей, так как южный циклон, который обещал во всех последних интервью, все же подходит к Санкт-Петербургу на следующей неделе. С 12 на 13 декабря будет нас и снегом заваливать, и ветром сдувать, даже метели настоящие увидим», — сообщил синоптик.
Колесов добавил, что температура воздуха также понизится до минус 5-8 градусов. При этом метель, согласно его прогнозу, «обязательно будет», так что заносов на дорогах не избежать. Непогода должна закончиться утром 13 декабря после того, как циклон выйдет в район Финского залива.
Между тем снегоуборочные машины уже второй день подряд не спешат выезжать на петербургские улицы, хотя за время последних снегопадов в городе выпало 23,8 см осадков. В пресс-службе комитета по благоустройству заверили, что с начала снежного периода уже было вывезено 59,8 тыс. кубометров снега, а ежедневно Северную столицу очищают более 900 дворников и единиц техники.
На вопрос о том, почему горожане не видят дорожные службы по пути на работу, замглавы комитета Николай Пришлецов утверждает, что в это время у них происходит пересменка, а основной фронт работ приходится на ночь. Днем спецтехника выходит на улицы в меньшем количестве, а в вечерний час пик власти попросту не хотят подогревать пробки, объяснил чиновник.
Впрочем, местные жители отмечают, что результатов мифической «ночной уборки» тоже не видно — разочарованным горожанам нередко приходится самостоятельно пробивать себе дорогу через огромные снежные горы, тогда как автолюбителям стало сложнее найти свободное от снега место даже на платной парковке. Ситуация усугубляется еще и тем, что выпавшие осадки нередко засыпают реагентами, из-за чего образуется жидкая грязь.
Бездействие городских властей на фоне снежного коллапса стало одним из главных вопросов, который петербуржцы адресовали губернатору Александру Беглову накануне прямой линии. Однако чиновник по какой-то причине начал с темы, по которой было меньше всего обращений — обманутых дольщиков. При этом многочисленные вопросы про снег он решил попросту проигнорировать.
«По поводу уборки в городе. Снег выпал в понедельник, только вчера, в четверг, начали убираться. Но как, нагребаются кучи снега, и только там, где ходят люди, во дворах все равно не проехать! Зачем делать для вида, неужели перед людьми-то не стыдно?» — возмутился пользователь Сети Петр Зайцев.
«Удаляются комментарии с плохими отзывами об уборке! Только что на моих глазах пропали такие комментарии! Опять все подстава и фальш! Город завалило снегом! Улицы не убраны! Но следы возмущений быстро подтирают! Это что за отношение!?» — пожаловалась Елена Тарасова.
При этом в середине эфир и вовсе прервался — произошло это на том моменте, когда Беглова спросили про увеличение протяженности линий городского метро на 139 километров. Спустя какое-то время градоначальник вновь появился на экране и, как ни в чем не бывало, заявил, что общается с горожанами уже два часа, хотя запись длилась всего 50 минут. Это вызвало гневную реакцию со стороны петербуржцев.
«Что это было? Губернатора ночью 2 часа мурыжили с заготовленными вопросами, а в полдень решили за прямую трансляцию выдать?» — задался вопросом Роман Петров.
«Видимо, остались только неудобные вопросы, пытаются нарезать красивую картинку по ситуации в городе? Ну ничего, если что, Беглов еще раз себя похвалит», — согласился Артур Сидоров.
«Вот это поворот. Что у них со временем!? И отдайте уже часы губернатору», — пошутил Влад Пермяков.
Ранее адвокат Янис Юкша заявил, что если Беглов не считает нужным прислушиваться к мнению петербуржцев, то федеральным властям стоит либо поправить его действия, либо всерьез задуматься о его смене. Подробнее — в нашей статье.