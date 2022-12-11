«Затишье перед бурей». Петербуржцы раскритиковали Смольный за неготовность к надвигающимся метелям

При этом в середине эфир и вовсе прервался — произошло это на том моменте, когда Беглова спросили про увеличение протяженности линий городского метро на 139 километров. Спустя какое-то время градоначальник вновь появился на экране и, как ни в чем не бывало, заявил, что общается с горожанами уже два часа, хотя запись длилась всего 50 минут. Это вызвало гневную реакцию со стороны петербуржцев.