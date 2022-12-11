Bloomberg: страны Евросоюза требуют снизить «потолок» стоимости российского газа

Ряд стран-участниц Евросоюза потребовали снижения «потолка» цен на российское голубое топливо. Призыв поддержали уже 12 государств, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, группа стран, в которую входят в том числе Бельгия, Греция, Италия и Польша, хочет минимизировать влияние энергетического кризиса на европейцев и европейский бизнес. Предложение о сокращении «потолка» стоимости для газа из России было отправлено за четыре дня до того момента, когда министры энергетики ЕС соберутся для обсуждения поднятого вопроса.
Автор материала отмечает, что у коалиции достаточно голосов для того, чтобы заблокировать соглашение, если требования будут проигнорированы.