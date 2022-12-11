Власти стран ЕС ужесточают политику в отношении украинских беженцев

Уставшая от украинских беженцев Европа начинает принимать законодательные меры по борьбе с нелегальной миграцией, готовясь к новой волне этой зимой. Об этом заявили обозреватели издание Financial Times.
Согласно статистическим данным, более 4 миллионов беженцев с Украины подали заявления на временную защиту в странах Евросоюза в период с января по сентябрь 2022 года. При этом предполагается, что зимой количество заявителей будет лишь расти. В Европе опасаются, что имеющихся мер по поддержке беженцев не хватит для того, чтобы справиться с наплывом.
Некоторые страны ЕС начали подготовку к новой волне беженцев, вводя новые запреты и ограничения. По словам обозревателей, призывы к ужесточению мер по недопущению нелегальных мигрантов возглавляет Италия под руководством нового премьер-министра — Джорджи Мелони.
Отношение простых европейцев к беженцам также значительно изменилось. В настоящее время они относятся к украинцам прохладно из-за инфляции и резкого увеличения стоимости жизни.