Власти стран ЕС ужесточают политику в отношении украинских беженцев

Согласно статистическим данным, более 4 миллионов беженцев с Украины подали заявления на временную защиту в странах Евросоюза в период с января по сентябрь 2022 года. При этом предполагается, что зимой количество заявителей будет лишь расти. В Европе опасаются, что имеющихся мер по поддержке беженцев не хватит для того, чтобы справиться с наплывом.