Почтовый ящик «Елки желаний» появится в освобожденном от ВСУ Геническе

Первый в Херсонской области почтовый ящик «Елки желаний» появится в Геническе в преддверии новогодних праздников. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram сообщили представители региональной администрации.
Благотворительная акция «Елка желаний» проходит в Херсонской области впервые. В ее рамках волонтеры исполнят желания детей в возрасте от 3 до 17 лет, а также пожилых людей в возрасте от 60 лет. Загадать желание также смогут граждане с инвалидностью, отметили в администрации региона.
Всего в Херсонской области будут работать пять почтовых ящиков «Елки желаний». Один из них планируют установить на улице Центральной, расположенной в Геническе. Заявки на участие в акции принимаются до 20 декабря.