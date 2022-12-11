Почтовый ящик «Елки желаний» появится в освобожденном от ВСУ Геническе

Благотворительная акция «Елка желаний» проходит в Херсонской области впервые. В ее рамках волонтеры исполнят желания детей в возрасте от 3 до 17 лет, а также пожилых людей в возрасте от 60 лет. Загадать желание также смогут граждане с инвалидностью, отметили в администрации региона.