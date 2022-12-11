Сотрудница ООН подверглась нападению двух украинских беженцев в Молдове

Правоохранители задержали нарушителей порядка по горячим следам. В руках стражей порядка оказались двое украинцев 2001 и 2003 годов рождения. Беженцы проживали в центре размещения в селе Кожушна, Стрэшень. По данным полиции, злоумышленники напали на 21-летнюю сотрудницу Организации Объединенных Наций около 1:07 по местному времени (2:07 по московскому времени). Налетчики избили женщину и украли у нее мобильный телефон.