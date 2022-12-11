Экономист Калугин объяснил, когда выгоднее покупать новогодние товары и продукты

Некоторые новогодние товары и продукты могут подешеветь перед 31 декабря, заявил экономист Виталий Калугин.
Как отметил эксперт в беседе с URA.RU, такой сценарий реализуется, если предложение превысит спрос. Он полагает, что у россиян есть все шансы сэкономить в этом году, в том числе, из-за фактора сезонности.
Подорожания новогодних продуктов и товаров может и не произойти, считает Калугин. По его словам, коммерсанты завозят в основном одинаковые товары, а потому вынуждены конкурировать между собой по конечной стоимости, что может вызвать снижение цен.
Напомним, ранее россияне в опросе сервиса «Яндекс Маркет» рассказали, сколько готовы потратить на подарки в Новый год.