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Экономист Калугин объяснил, когда выгоднее покупать новогодние товары и продукты

Общество
Экономист Калугин объяснил, когда выгоднее покупать новогодние товары и продукты

Некоторые новогодние товары и продукты могут подешеветь перед 31 декабря, заявил экономист Виталий Калугин.

Как отметил эксперт в беседе с URA.RU, такой сценарий реализуется, если предложение превысит спрос. Он полагает, что у россиян есть все шансы сэкономить в этом году, в том числе, из-за фактора сезонности.

Подорожания новогодних продуктов и товаров может и не произойти, считает Калугин. По его словам, коммерсанты завозят в основном одинаковые товары, а потому вынуждены конкурировать между собой по конечной стоимости, что может вызвать снижение цен.

Напомним, ранее россияне в опросе сервиса «Яндекс Маркет» рассказали, сколько готовы потратить на подарки в Новый год.

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