Неизвестный заплатил 1 млн рублей за личную встречу с Антоном Алихановым

Неизвестный «благодетель» приобрел личную встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым за один миллион рублей. Столь необычный «лот» разыгрывался на благотворительном марафоне фонда «Верю в чудо».
Изначально встречу с управленцем хотели продать за пять тысяч рублей, но в ходе торгов цена выросла в 200 раз. Имя покупателя осталось неизвестным, как и то, когда пройдет его личная встреча с Алихановым.
На том же благотворительном марафоне один из участников приобрел виниловую пластинку группы Led Zeppelin из личной коллекции Антона Алиханова. Цена лота с подписью губернатора составила 41 тысячу рублей.
В ноябре калининградский глава допустил возобновление полноценного сотрудничества России с Европейским союзом (ЕС) в ближайшие два-три года.
В сентябре «Политика Сегодня» писала о том, как растет рейтинг Антона Алиханова на фоне личных визитов президента Владимира Путина.