Глава СОЦПРОФ Вострецов назвал англосаксонских олигархов главным врагом России

Он также добавил, что нашему государству необходимо стать самостоятельным и независимым от других стран на международной арене. В противном случае, по мнению политика, крах России будет лишь вопросом времени. Так заявил Вострецов в ходе беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН).