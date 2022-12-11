Англосаксонские олигархи являются ключевыми врагами Москвы. В этом убежден депутат и глава СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
Он также добавил, что нашему государству необходимо стать самостоятельным и независимым от других стран на международной арене. В противном случае, по мнению политика, крах России будет лишь вопросом времени. Так заявил Вострецов в ходе беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН).
«Пора прекращать обманывать самих себя и начать строить идеологически крепкое общество с человеческим лицом», — добавил он.
Прежде зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что главные враги нашей страны находятся в европейских странах, Северной Америке, Японии и Австралии. Об этом он писал в своем Telegram-канале.