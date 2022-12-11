Страны Европы предпочитали годами отворачиваться от конфликта в Донбассе. Такое мнение выразил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в ходе митинга в Вене, который прошел в субботу.
Он подчеркнул, что ЦРУ принимало активное участие в событиях на Майдане 2014 года, в результате которых начался конфликт в Донбассе. Однако, по словам политика, Европа закрывала на это глаза. Теперь она несет наказание, передает телеканал «360».
«И все эти долгие годы Европа отворачивалась от этого конфликта, она так никогда и не выступила посредником в разрешении этой ситуации», — подчеркнул Штрахе.
Ранее бывший вице-канцлер также отметил, что антироссийские санкции Евросоюза принесли Австрии вред.