Экономист Хазин рассказал о способе загнать в угол сторонников Запада вопросом о санкциях

Экономист Михаил Хазин назвал один вопрос, который до смерти раздражает сторонников антироссийской политики Запада.
По словам аналитика, оппоненты начинают «орать и визжать» после простого вопроса о том, требовали ли они ввода санкций против США после вторжения в Ирак и Афганистан. Как правило, возразить в ответ собеседникам нечего, пояснил Хазин в эфире радио «Говорит Москва».
«Если они начинают визжать, то я им говорю: "Ребят, простите, то есть вы хотите сказать, что вы не за свободу, не за демократию, не за справедливость. Вы — за деньги"», — добавил он.
Ранее Михаил Хазин озвучил вероятную причину смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея. По его мнению, дипломат мог не выдержать рабочего давления в сложной нынешней обстановке.