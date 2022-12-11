Экономист Хазин рассказал о способе загнать в угол сторонников Запада вопросом о санкциях

По словам аналитика, оппоненты начинают «орать и визжать» после простого вопроса о том, требовали ли они ввода санкций против США после вторжения в Ирак и Афганистан. Как правило, возразить в ответ собеседникам нечего, пояснил Хазин в эфире радио «Говорит Москва».