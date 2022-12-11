Стрельба, баррикады, преследования сербов. Что происходит в Косово

Вечером 10 декабря между Сербией и Косово произошло очередное обострение конфликта: сразу в нескольких городах на севере частично признанной республики прозвучали взрывы и стрельба. При этом информации о столкновениях и пострадавших пока не поступало. Об этом сообщает сербская газета «Вечерние новости».
Как пишет издание, два взрыва были слышны в Звечане, расположенном недалеко от города Косовска-Митровица. Также очевидцы рассказали о 15-минутной стрельбе в деревне Стуос вблизи Газивода — по данным СМИ, там косовская полиция беспричинно преследовала двух сербов. Со слов последних, спецназ открыл огонь по окрестным деревням, где живет этническое меньшинство.
«Никаких провокаций со стороны сербов не было, и непонятно, что заставило полицию выпустить столько пуль в сторону холмов вокруг Газивода», — говорится в статье.
Один из задержанных сербов — Давор Маркович — поделился, что косовские правоохранители жестоко с ним обращались, пытаясь выведать у него информацию о его соплеменниках, имена которых были в списке тех, кого полиция ищет в деревнях в районе Зубин-Поток.
Хотя минувшая ночь в регионе прошла спокойно, накануне стало известно о планах сербских властей ввести войска на территорию Северного Косово — в качестве возможной даты называется 12 или 13 декабря. Чем обусловлено новое нарастание напряженности между Белградом и Приштиной — разбиралась «Политика Сегодня».
С чего все началось
Периодические столкновения между сербами и косовскими албанцами продолжаются уже несколько месяцев. Виной тому — решение Приштины запретить использование на своей территории автомобильных номеров, выданных в Белграде. Ранее водителям разрешали перерегистрацию, но в ноябре руководство непризнанной республики пригрозило штрафами за использование номерных знаков своих визави.
В знак протеста косовские сербы по согласованию с Белградом вышли из органов власти Косово — так, в частности, в отставку подали мэры. Сразу после этого президент спорного региона Вьоса Османи назначила на 18 декабря выборы глав четырех городов на севере Косово. Этот шаг резко обострил и без того напряженную ситуацию.
Несмотря на посредничество ЕС в лице главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, заверившего, что стороны достигли сделки по вопросу автомобильных номеров, сербы выступили против проведения избирательной кампании и отказались возвращаться во властные структуры до тех пор, пока в Косово не будет сформировано Сообщество сербских муниципалитетов.
Тогда в Приштине решили действовать самостоятельно: 6 декабря представители косовского ЦИКа попытались войти в помещения комиссий на севере непризнанной республики, но сербы оказали сопротивление, встретив их взрывами бомб и стрельбой. Спустя два дня сотрудники прибыли туда уже в сопровождении усиленных нарядов полиции, в результате часть избирательных участков была разгромлена.
«Три бронированных автомобиля подъехали к зданию муниципалитета. Двое служащих в сопровождении полиции без объяснения прошли мимо нашей сотрудницы и без всякой необходимости ногой открыли незакрытую на замок дверь в помещение муниципальной избирательной комиссии», — пожаловался глава муниципалитета Зубин-Поток Срджан Вулович.
В Косово объяснили, что присутствие 200-300 спецназовцев в регионе необходимо для «обеспечения безопасности граждан». Однако официальный Белград расценил это как «оккупацию» севера непризнанной республики, преимущественно населенной сербами, и обвинил Приштину в нарушении Брюссельского соглашения от 2013 года о нормализации отношений двух стран.
В ситуацию поспешили вмешаться Европа и США. Так, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано призвал стороны «стремиться к деэскалации и проявлять ответственный подход в интересах всех жителей края», а советник американского Госдепартамента Дерек Шолле настоял на переносе муниципальных выборов на севере Косово.
«На краю войны»
Новая эскалация конфликта произошла накануне, после ареста косовского полицейского Деяна Пантича — этнического серба, который незадолго до этого отказался продолжать службу и оставил свой пост в Косовска-Митровице. Задержанного пытались переместить в Приштину, но этому всячески препятствовали сербы, выстроившие баррикады недалеко от города Лепосавич.
Тогда же на севере непризнанной республики пропали интернет и мобильная связь, а в ряде населенных пунктов прозвучали сирены. Взбунтовавшиеся местные жители требовали освободить Пантича, но глава МИД Косово Джелаль Свечля указал, что мужчину обвиняют в организации теракта в отделениях ЦИК.
Сербская же сторона полагает, что арест экс-полицейского является «жестокой местью и запугиванием» со стороны косовского премьер-министра Альбина Курти. Для стабилизации вновь накалившейся обстановки на место прибыли силы специальной миссии ЕС в частично признанном Косово (EULEX) и международные силы под руководством НАТО (KFOR).
К слову, за помощью к последним намерен обратиться и президент Сербии Александр Вучич, который 9 декабря провел экстренное совещание с участием Минобороны и Генштаба республики. Глава государства собирается направить запрос в KFOR, чтобы разместить на севере Косово сербских силовиков.
«Альбин Курти подвел всех нас, сербов и албанцев, к самому краю войны, но он сделал это не один. Мы отмечаем совершенно невежественное поведение партнеров и Евросоюза, которые не реагируют или реагируют тогда, когда уже "совсем горит"», — посетовала глава сербского правительства Ана Брнабич.
О том, что Белград может ввести в конфликтный регион «до тысячи сотрудников силовых структур», заявлял и представитель правительства Сербии по Косово Петар Петкович. По его словам, такая мера предусмотрена резолюцией Совбеза ООН 1244, которая в июне 1999 года закрепила полный вывод сербских войск из частично признанной республики, после чего в регионе были размещены силы KFOR.
Документ действительно допускает возможность переброски в Косово «военного и полицейского персонала» Сербии, но только при условии, что его численность будет предварительно согласована и что он будет выполнять строго очерченные функции: поддерживать связь с KFOR, заниматься разминированием, присутствовать в местах сербского культурного наследия и на главных погранпунктах.
Сербия «на развилке»
Если сербские власти все же решатся разместить спецназовцев в городах на севере Косово, то это неизбежно вызовет «огневые контакты», убежден российский политолог Марат Баширов. Дальнейшие события, по мнению эксперта, будут зависеть от воли случая — не исключено, что регион пойдет по «донбасскому варианту с вмешательством НАТО».
«Начали применять стрелковое оружие. Сербия: начать воевать — значит проиграть НАТО, но с честью. А если, отступить, то проиграть своим предкам и без варианта вернуть все обратно. Вот такая развилка», — написал он в Telegram-канале.
В свою очередь политолог Сергей Марков связывает последнее обострение между сербами и косовскими албанцами с попыткой унизить Белград и принудить его присоединиться к санкциям против России, поскольку большинство граждан страны выступают против подобных ограничений.
«Но их продавят. Воля народа ничто для приходящей в Европе диктатуры бюрократии и олигархии и глобалистов. Сегодня будет еще больше обострение в Косово», — полагает эксперт.
Ранее «ПС» писала о том, как 31 июля отношения между Сербией и Косово обострились до предела и едва не переросли в вооруженный конфликт. Подробнее — в нашей статье.