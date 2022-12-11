Стрельба, баррикады, преследования сербов. Что происходит в Косово

О том, что Белград может ввести в конфликтный регион «до тысячи сотрудников силовых структур», заявлял и представитель правительства Сербии по Косово Петар Петкович. По его словам, такая мера предусмотрена резолюцией Совбеза ООН 1244, которая в июне 1999 года закрепила полный вывод сербских войск из частично признанной республики, после чего в регионе были размещены силы KFOR.