С Новым Годом!

Аналитики Baijiahao сравнили российский АК-47 с оружием массового поражения

Армия
Аналитики Baijiahao сравнили российский АК-47 с оружием массового поражения

Российский АК-47 является «королем автоматов», не уступая по мощности и надежности оружию массового поражения. Об этом заявили аналитики китайского портала Baijiahao.

Эти свойства позволяют использовать автомат в любых условиях с большой эффективностью. По этой причине оружие до сих пор находится на вооружении у большинства стран. Эксперты отметили, что АК-47 продолжает функционировать даже после непрерывной стрельбы, а также попадания в ствол пыли и грязи.

«Эта штурмовая винтовка, дешевая, прочная, с низким процентом поломок, безопасная и надежная, хорошо адаптируется к окружающей среде. Именно эти преимущества делают автомат Калашникова самым популярным огнестрельным оружием в мире, прочно закрепив его на месте «короля автоматов», — отмечается в статье.

Кроме того, автомат является опасным оружием для потенциальных противников, так как его пули могут пробить даже качественный бронежилет. Примечательно, что АК-47 может стрелять не только обычными снарядами, но и бронебойными.

#автомат калашникова #ак-47 #россия