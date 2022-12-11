Аналитики Baijiahao сравнили российский АК-47 с оружием массового поражения

Эти свойства позволяют использовать автомат в любых условиях с большой эффективностью. По этой причине оружие до сих пор находится на вооружении у большинства стран. Эксперты отметили, что АК-47 продолжает функционировать даже после непрерывной стрельбы, а также попадания в ствол пыли и грязи.