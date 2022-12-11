Восстановление света в Одесской области займет два-три месяца

Полное восстановление энергетичеких объектов в Одесской области может занять два-три месяца. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на украинскую энергетическую компаниию ДТЭК.
По словам представителей компании, энергетики ДТЭК «Одесские электросети» и «Укрэнерго» совместными усилиями круглосуточно работают, чтобы восстановить подачу электроэнергии жителям области. Полное восстановление высоковольтных сетей и подстанций по их предварительной оценке займет два-три месяца. Абонентов просят сохранять спокойствие.
Ситуация с электроснабжением в Одесской области остается сложной. От электричества отключены все потребители, кроме критической инфраструктуры.