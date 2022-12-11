Политолог Ищенко разоблачил коварный план США по конфликту на Украине

В интервью изданию «Украина.ру» он отметил, что поражение ВСУ будет означать для США необходимость капитуляции перед Китаем в Тайваньском проливе. Поэтому, по словам эксперта, Вашингтон намерен максимально затянуть конфликт. Кроме того, добавил Ищенко, для этого американской стороне необходимо всячески поддерживать режим президента Украины Владимира Зеленского и антироссийские настроения в стране.