Темнокожую гражданку ЕС не пустили в Британию из-за матери

Пограничники Великобритании отказали во въезде темнокожей гражданке Европейского союза (ЕС) Дахабе Али Хуссен. Она прожила в Лондоне 19 лет, однако по возвращении из отпуска во Франции столкнулась с неожиданными проблемами.
На парижском вокзале Gare du Nord офицер пограничной службы внезапно конфисковал ее паспорт, а также предупредил, что девушка будет подвергнута «дополнительным проверкам». По словам Хуссен, ей сразу же вручили заранее заполненную другим человеком форму, в которой стояла надпись: «отказано во въезде в Великобританию». Там же было сказано, что ее задержали в соответствии с законом 1971 года об иммиграции.
«Я был крайне огорчена, — сетует Хуссен. — Я стояла посреди вокзала, пока все регистрировались, и плакала. Это было похоже на фильм ужасов».
Авторы The Guardian обращают внимание, что подобное отношение к девушке могло иметь место из-за ее прошлого. Дахаба Али Хуссен — гражданка Нидерландов сомалийского происхождения, ее мать — бывшая беженка, которая уехала в Нидерланды в 1990-х годах после начала гражданской войны в Сомали.
Хуссен рассказала, что ранее ей трижды отказывали в разрешении проживания на территории Британии.
Ситуация разрешилась только после того, как темнокожая девушка выложила видео с жалобой в Twitter (в РФ соцсеть заблокирована по решению Генпрокуратуры). Офицер пограничной службы сразу же «сменил пластинку», замечает Хуссен.
«Я знаю, что единственное, на что [Министерство внутренних дел] реагирует,— это давление СМИ. Мне бы очень хотелось, чтобы мне объяснили: почему, несмотря на то, что у меня был полный статус резидента ЕС, у меня отобрали паспорт», — подчеркнула она.
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