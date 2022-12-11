Темнокожую гражданку ЕС не пустили в Британию из-за матери

На парижском вокзале Gare du Nord офицер пограничной службы внезапно конфисковал ее паспорт, а также предупредил, что девушка будет подвергнута «дополнительным проверкам». По словам Хуссен, ей сразу же вручили заранее заполненную другим человеком форму, в которой стояла надпись: «отказано во въезде в Великобританию». Там же было сказано, что ее задержали в соответствии с законом 1971 года об иммиграции.